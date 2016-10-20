Зарубежный отдых предложили обложить налогом

Россияне, отправляющиеся в отпуск за границу, должны платить новый вид налога - на зарубежный отдых. С таким предложением выступило Отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе.

В отделении пришли к выводу, что введение курортного сбора, который будет взиматься с путешествующих по России граждан, негативно скажется на внутреннем туристическом бизнесе, поскольку приведет к подорожанию путевок. Вместо этого, по мнению РСТ, лучше ввести налог на заграничный отдых.

Если обложить налогом выезд из страны, то у государства появится дополнительный источник финансов, который оно может направить на поддержку российского турбизнеса. Свое предложение представители регионального отделения уже направили в Ростуризм, головной офис РСТ и министерство курортов Крыма.