История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия

Зоологи обнародовали информацию, которая в очередной раз пошатнула теорию создания орудий труда древним человеком, которые, в первую очередь, отличали его от животного.

Было установлено, что мартышки капуцины, «дальние родственники» людей, также прекрасно создают заостренные камни. Причем, похоже, неосознанно. Они не только раскалывают камнями орехи, но бьют ими друг о друга. В результате кусочки отлетают, и поверхность заостряется, сообщает mk.ru.

Зачем животным это, пока неизвестно. Ведь они не пытаются что-либо резать полученными острыми камнями. Однако существует предположение, что мартышки вдыхают пыль от камней, в которой содержатся жизненно важные минералы. По мнению ученых, установленные факты требуют пересмотра ранней истории развития человеческих технологий.