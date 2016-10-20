История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия

СРОЧНО
|17:22  Во Владимире подростки избивали стариков-инвалидов |17:07  Евросоюзу надоело вводить санкции против России |16:55  Определился соперник Харитонова по бою, который пройдёт 3 декабря в России |16:52  Путин согласился на размещение в Донбассе полицейских ОБСЕ |16:34  «Ростов» сопротивлялся, но проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов |16:03  В Подмосковье полицейский вымогал деньги на торт |13:12  В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад |12:20  Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови |12:07  Минэкономразвития прогнозирует затяжной экономический спад в России |11:49  В московском метро избили пассажира, он впал в кому |11:36  Из окна высотки МГУ выпал человек |11:11  В Петербурге супруга сама выдала полиции своего мужа, заподозрив его в убийстве |10:45  Правительство не хочет повышать МРОТ с Нового года |10:40  Пассажирка пыталась совершить самоубийство в поезде "Москва - Мурманск" |10:16  Совфед прокомментировал встречу "нормандской четверки" |09:38  В Челябинске возлюбленная убила парня, когда тот решил с ней расстаться |08:59  «Сезон для «Локо» не потерян» |08:59  Возвращение клоунов |08:56  Какая зарплата в СКА у Дацюка и Войнова? |08:54  Пора возвращать Ковальчука в сборную! |08:54  Принцип Кучерова: "Отдал - открылся - увернулся" |08:25  Рыба номер один |07:10  Путин сообщил, о чем договорилась "нормандская четверка" |01:31  Андрей Сироткин: Я уверен в победе Мэнни Пакьяо |19.10 21:41  Путин встретился с Порошенко, но руки ему не подал |19.10 21:30  Виталий Чуркин обвинил Вашингтон в трусости |19.10 21:14  В Москву едет футболист Роналдо |19.10 19:47  Виталий Мутко стал вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике |19.10 19:45  Российское правительство намерено бороться с "черными" зарплатами |19.10 19:21  В Швейцарии кортеж Валентины Матвиенко попал в ДТП

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия

20 октября 2016, 15:39 [ «АН-онлайн» ]

История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия
Фото: pixabay.com

Зоологи обнародовали информацию, которая в очередной раз пошатнула теорию создания орудий труда древним человеком, которые, в первую очередь, отличали его от животного.

Было установлено, что мартышки капуцины, «дальние родственники» людей, также прекрасно создают заостренные камни. Причем, похоже, неосознанно. Они не только раскалывают камнями орехи, но бьют ими друг о друга. В результате кусочки отлетают, и поверхность заостряется, сообщает mk.ru. 

Зачем животным это, пока неизвестно. Ведь они не пытаются что-либо резать полученными острыми камнями. Однако существует предположение, что мартышки вдыхают пыль от камней, в которой содержатся жизненно важные минералы. По мнению ученых, установленные факты требуют пересмотра ранней истории развития человеческих технологий.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Во Владимире подростки избивали стариков-инвалидов

Во Владимире подростки избивали стариков-инвалидов

Пожилые пациенты владимирского психоневрологического интерната стали жертвами жестоких подростков, придумавших себе новую забаву. Малолетние правонарушители пробирались в здание и избивали стариков.

//В мире

В ЛНР обнаружили место захоронения мирных жителей, убитых украинскими радикалами

В ЛНР обнаружили место захоронения мирных жителей, убитых украинскими радикалами

По найденным останкам можно судить о характере расправы. У обнаруженных жертв связаны руки и ноги. В черепах зафиксированы отверстия от пуль. Все говорит о том, что жители были убиты зверски.

//Общество

Зарубежный отдых предложили обложить налогом

Зарубежный отдых предложили обложить налогом

Россияне, отправляющиеся в отпуск за границу, должны платить новый вид налога - на зарубежный отдых. С таким предложением выступило Отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе.

//Общество

Свердловский депутат во время заседания был занят виртуальной охотой на планшете (ВИДЕО)

Свердловский депутат во время заседания был занят виртуальной охотой на планшете (ВИДЕО)

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев был замечен фотографами за виртуальными играми на планшете и смартфоне во время заседания, состоявшегося в понедельник.

//Наука

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

В четверг, 20 октября, глава полета миссии "ЭкзоМарс" Андреа Аккомаццо заявил, что ученые намерены продолжать ждать сигнал и снимки с места посадки зонда Schiaparelli, несмотря на то, что связь была утрачена.

//Общество

В Чувашии медики «скорой» устроили танцы на рабочем месте (ВИДЕО)

В Чувашии медики «скорой» устроили танцы на рабочем месте (ВИДЕО)

Так, по-видимому, они решили расслабиться во время перерыва между вызовами. Видео моментально набрало популярность в соцсетях. Однако Минздрав региона не оценил хореографические способности своих сотрудниц.

//Общество

Раскрыты детали любовной переписки студентки Карауловой с вербовщиком из ИГ

Раскрыты детали любовной переписки студентки Карауловой с вербовщиком из ИГ

В четверг, 20 октября, мать московской студентки Варвары Карауловой, обвиняемой в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в России), рассказала подробности переписки дочери с вербовщиком.

//Шоу-бизнес

“Бургер Кинг” решил судиться с Джигурдой

“Бургер Кинг” решил судиться с Джигурдой

Российский актер и певец Никита Джигурда, известный своими эксцентричными поступками, снова оказался в центре скандала. На этот раз на артиста обиделась сеть ресторанов быстрого питания “Бургер Кинг”.

//Спорт

Определился соперник Харитонова по бою, который пройдёт 3 декабря в России

Определился соперник Харитонова по бою, который пройдёт 3 декабря в России

Соперником знаменитого российского бойца ММА Сергея Харитонова по бою, который пройдёт 3 декабря в городе Екатеринбурге, станет бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет».

//Политика

Евросоюзу надоело вводить санкции против России

Евросоюзу надоело вводить санкции против России

Депутаты правоцентристской Европейской народной партии, «Альянса либералов и демократов за Европу» и «зеленых» в Европарламенте солидарно потребовали от саммита ЕС более строгих санкций против Москвы.

//Политика

Путин согласился на размещение в Донбассе полицейских ОБСЕ

Путин согласился на размещение в Донбассе полицейских ОБСЕ

Появление вооруженной миссии ОБСЕ на востоке Украины стало предметом обсуждения на очередной встрече «нормандской четверки». Российский лидер в ходе совещания дал свое согласие на размещение полицейских.

//Новости ADWILE

//В мире

Боевики пригрозили расстрелом всем, кто попытается сбежать из Алеппо

Боевики пригрозили расстрелом всем, кто попытается сбежать из Алеппо

Террористы открыли огонь по мирным гражданам, пытавшимся воспользоваться гуманитарным коридором в районе Бустан аль-Каср. У прохода собралось около 2,5 тысяч человек. Несколько были ранены.

//Спорт

«Ростов» сопротивлялся, но проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Ростов» сопротивлялся, но проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Ростов», дебютировавший в этом сезоне в розыгрыше Лиги чемпионов, в матче 3-го тура группового этапа турнира со счётом 0:1 уступил испанскому «Атлетико» из Мадрида.

//В мире

Минобороны РФ предъявит доказательства удара ВВС Сирии по Хассаджеку

Минобороны РФ предъявит доказательства удара ВВС Сирии по Хассаджеку

Российские военные располагают доказательствами того, что удары по селению Хассаджек в Сирии были нанесены самолетами ВВС Бельгии. Данные доказательства будут в скором времени предъявлены Брюсселю,

//В мире

Минобороны РФ транслирует выход боевиков из Алеппо в режиме онлайн

Минобороны РФ транслирует выход боевиков из Алеппо в режиме онлайн

Съемки ведут камеры, установленные в специально подготовленных коридорах. Также наблюдение обеспечивают беспилотники, размещенные по маршруту следования боевиков. Трансляция проходит на сайте ведомства.

//Происшествия

В Подмосковье полицейский вымогал деньги на торт

В Подмосковье полицейский вымогал деньги на торт

Любовь к сладкому обернулась для сотрудника полиции штрафом в 40 тысяч рублей и увольнением. А все потому, что деньги на приобретение торта бывший страж порядка решил добыть незаконным методом.

//Криминал

Пьяный кировчанин пытался угнать ВАЗ-2109, но не смог

Пьяный кировчанин пытался угнать ВАЗ-2109, но не смог

По невнимательности потерпевший оставил машину незапертой, с ключом в замке зажигания, а сам ушел в развлекательное заведение. По его словам, в машине оставался нетбук и около 1,5 тысячи рублей наличными.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия

История человеческой цивилизации может измениться из-за нового открытия

По мнению ученых, тот факт, что мартышки капуцины способны создавать острые камни, ставит под сомнение теорию об орудиях труда первобытного человека. А ведь считается, что именно это отличало его от животных.

//Образование

Исполнение без обязанностей

Исполнение без обязанностей

Похоже, что многочисленные разговоры о необходимости преобразований в Минобрнауки с приходом нового министра перешли в исполнительную плоскость, чего при г-не Ливанове педагогам нельзя было увидеть даже во сне.

//В мире

Рада официально возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

Рада официально возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

В четверг, 20 октября, Верховная рада Украины приняла декларацию по поводу трагических событий Второй мировой войны. Согласно данному документу, ответственность за начало войны возлагается на СССР.

//Общество

Россиянам могут запретить называть детей цифрами или аббревиатурами

Россиянам могут запретить называть детей цифрами или аббревиатурами

Сейчас в нормах права не прописано требование, обязывающее родителей давать детям имена, которые не противоречат их интересам. Поэтому некоторые родители гонятся за эксклюзивом, не думая о будущем малышей.

//Общество

В совет директоров "Башнефти" войдет глава Башкирии Рустэм Хамитов

В совет директоров "Башнефти" войдет глава Башкирии Рустэм Хамитов

Сегодня стало известно, что заместителем председателя совета директоров "Башнефти" может стать президент Башкирии Рустэм Хамитов. Данное предложение ему сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

//В мире

Пользователи выявили серьезную проблему у iPhone 7

Пользователи выявили серьезную проблему у iPhone 7

Пользователи выявили у нового гаджета от американской компании Apple iPhone 7 неожиданный недостаток. Жалобы поступают от обладателей смартфона с глянцевыми корпусами, цвет которого называется "черный оникс".

//Новости партнеров

//В мире

Швейцария назвала условия, при которых с России снимут санкции

Швейцария назвала условия, при которых с России снимут санкции

В парламенте страны считают, что РФ можно освободить от наложенных ограничений в том случае, если будут реализованы минские договоренности. Москва уже отреагировала, назвав такую взаимосвязь абсурдной.

//В мире

Не вынесла душа поэта: Трамп назвал Клинтон "мерзкой женщиной"

Не вынесла душа поэта: Трамп назвал Клинтон "мерзкой женщиной"

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп не выдержал и высказал все, что думает о своей сопернице - представительнице Демократической партии Хиллари Клинтон.

//Происшествия

Медики пытаются спасти малышек, выживших в страшной аварии на керченской трассе

Медики пытаются спасти малышек, выживших в страшной аварии на керченской трассе

В результате столкновения двух автомобилей за поселком Приморский погибло четыре человека. В том числе годовалый ребенок. К счастью, двум детям удалось выжить. Врачи сообщили о состоянии их здоровья.

//Происшествия

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад

В четверг на северо-востоке Москвы в одном из детских садов объявили угрозу взрыва. В настоящий момент в учреждении под названием "Тёма" на Студёном проезде проводится экстренная эвакуация.

//Общество

Новая книга Александра Невского

Новая книга Александра Невского

Известный российский бодибилдер, актер и продюсер Александр Невский заканчивает работу над своей новой книгой «Бодибилдинг и другие секреты успеха». В ней автор поделится практическими советами по здоровому образу жизни.

//Происшествия

Хабаровская живодёрка заявила, что является Герцогиней Дьявола

Хабаровская живодёрка заявила, что является Герцогиней Дьявола

Каждое очередное заявление хабаровской живодерки страшнее предыдущего. Так как 17-летняя девица угрожает покончить жизнь самоубийством, у нее отобрали все колюще-режущие предметы.

//В мире

Журнал Charlie Hebdo опубликовал очередную провокационную карикатуру

Журнал Charlie Hebdo опубликовал очередную провокационную карикатуру

Популярный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своих страницах новую провокационную карикатуру. В поле зрения художников попала новость об открытии в Париже православного собора.

//В мире

Савченко устроила скандал на заседании Рады

Савченко устроила скандал на заседании Рады

В четверг, 20 октября, ряд украинских СМИ сообщил о том, что народный депутат Надежда Савченко устроила скандал в ходе заседания комитета Верховной Рады. В результате случившегося заседание было сорвано.

//Происшествия

Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови

Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови

Страшные вещи поведала задержанная 17-летняя девушка следователям. Она сообщила, что, издеваясь над животными, получая моральное удовлетворение. Девушка попыталась скрыться от следствия, но ей это не удалось.

//Общество

Экс-депутаты Госдумы обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей

Экс-депутаты Госдумы обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей

Депутаты "Единой России" обещали не претендовать на "золотые парашюты" при досрочных выборах. Однако теперь сделали вид, что не припомнят такого. Из-за этого расходы бюджета достигнут около 460 млн. рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры