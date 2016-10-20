Свердловский депутат во время заседания был занят виртуальной охотой на планшете (ВИДЕО)
20 октября 2016, 15:27 [ «АН-онлайн» ]
Депутат Законодательного собрания Свердловской области был замечен фотографами за виртуальными играми на планшете и смартфоне во время заседания, состоявшегося в понедельник.
В то время как местные законодатели принимали значимые для региона документы, депутат от партии "Единая Россия" Валерий Савельев был занят виртуальной охотой на косуль в симуляторе Deer Hunter, установленной на его планшете. Кроме того, в этот момент на смартфоне депутата была запущена другая игра - стратегия Evony.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина заверила, что за такое поведение Савельев будет наказан. Его ожидает разъяснительная беседа. Бабушкина подчеркнула, что депутат обязан принимать непосредственное участие в работе парламента.
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