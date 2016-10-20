Сегодня стало известно, что заместителем председателя совета директоров "Башнефти" может стать президент Башкирии Рустэм Хамитов.

Данное предложение ему сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Как сообщает РИА "Новости", Сечин лично обратился к главе Башкирии с предложением стать зампредседателя совета директоров компании "Башнефть". Хамитов якобы уже согласился, однако он должен пройти корпоративную процедуру.

Напомним, ранее Сечин и Хамитов в ходе двусторонней встречи обсудили дивидендную и налоговую политику "Башнефти" после того, как она будет приватизирована.