Перестанут ли доплачивать бывшим кировским чиновникам?

Депутатам Заксобрания Кировской области предстоит рассмотреть законопроект, предложенный правительством области. Он предлагает сократить размер доплат бывшим областным и городским чиновникам.

Напомним: сейчас прибавку к пенсии за счет бюджета имеет ряд городских чиновников. Также неплохо доплачивает государство и региональным госслужащим. Речь идет в первую очередь о заместителях губернатора, руководителях министерств, спикере ОЗС, его заместителях, уполномоченных, руководстве избиркома и других. Если они отработали в своих должностях больше года, то при выходе на пенсию (или иной причине прекращения полономочий) им разово выплачивается зарплата за 4 месяца.

Если же чиновник отработал в своей должности от 3 до 5 лет, то он имеет право на доплату к пенсии в размере половины его денежного содержания, если больше 5 лет — то до 75%.

Только в прошлом году на эти доплаты областная казна в совокупности потратила 20 млн. рублей. Если инициатива правительства Кировской области будет одобрена, то в будущем региональный бюджет сможет сократить эту статью расходов на 38,5 млн рублей.

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