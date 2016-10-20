Новая книга Александра Невского

Известный российский бодибилдер, актер и продюсер Александр Невский заканчивает работу над своей новой книгой «Бодибилдинг и другие секреты успеха».

Эта книга будет включать в себя автобиографические главы, в которых Александр расскажет о своём детстве и юности, увлечении боксом и бодибилдингом, карьере в России и Голливуде. Также, автор поделится практическими советами по здоровому образу жизни и комплексами физических упражнений, которые помогут каждому читателю превратится из новичка в атлета.



«В этой книге я не только рассказываю о жизни и киносъемках,- делится Невский, - но и представляю мою эксклюзивную систему физических упражнений, а также объясняю читателем, как научиться верить в себя, ставить серьезные цели и их добиваться. Ещё в моей книге я пишу о важности правильной мотивации и позитивного настроя, а также о секретах здорового образа жизни моих голливудских друзей и коллег».



Александр Невский родился и вырос в Москве, закончил Государственную Академию Управления, позднее переехал в Лос-Анджелес, США. Учился в Калифорнийском Университете (UCLA) и Театральном Институте Ли Страсберга. Начинал карьеру с бодибилдинга, трехкратный обладатель титула "Мистер Вселенная" (2010-2012), чемпион мира среди любителей (2010), автор 9 книг по фитнесу и здоровому образу жизни (Как стать Шварценеггером в России, Большая Энциклопедия Фитнеса, Все проблемные зоны, Фитнес в Голливуде и другие).



Дебютировал в американском кино в фильме "Непререкаемый" (2001) режиссера Уолтера Хилла, также участвовал в драме Софии Копполы "Где-то", получившей главный приз кинофестиваля в Венеции (2010). Сыграл главные роли в голливудских картинах "Московская Жара" (2004), "Охотники за сокровищами" (2008), "Убийство в Вегасе" (2010) и "Черная Роза" (2014), которая также стала его режиссерским дебютом. В 2015-16 снялся в боевике Марка Дакаскоса "Разборка в Маниле" и приключенческой комедии Анджея Бартковяка "Максимальный Удар".



В качестве продюсера принял участие в создание 10 художественных и документальных картин. Является единственным россиянином голосующим за "Золотой Глобус" (Golden Globe Awards) и входящим в киноакадемию "Ассоциация Зарубежной Прессы Голливуда" (HFPA).



Крупнейшее российское издательство АСТ выпустит новую книгу Александра Невского "Бодибилдинг и другие секреты успеха" в феврале 2017 года.