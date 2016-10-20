Пенсионеры могут бесплатно ликвидировать свою компьютерную безграмотность

Со следующей недели все жители Кирова пенсионного возраста могут записаться на бесплатные курсы по обучению работе на компьютерах. Занятия организует центр занятости населения Кировской области.

Программа компьютерного ликбеза для пенсионеров включает в себя обучение работы с Интернет-сервисами (электронная регистратура в больницу, оплата коммунальных услуг и т. п.) Отдельное занятие будет посвящено соцсетям и электронным средствам связи. Пенсионеры освоят электронную почту, аську, скайп.

Заниматься нужно будет пять дней по три часа. Есть утренние, дневные и вечерние группы.

Занятия будут проходить по адресам: г. Киров, Динамовский, 2 и Октябрьский, 44.

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