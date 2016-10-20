Экс-депутаты Госдумы обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей

Экс-депутаты от фракции «Единая Россия», обещавшие отказаться от «золотых парашютов» в связи с переносом выборов Госдумы , похоже, забыли о своем обещании. Теперь на выплаты компенсаций за досрочное прекращение полномочий тем народным избранникам, кто не вошел в новый состав от всех фракций, бюджет потратит почти 460 млн. рублей.

Напомним, что выборы в Госдуму седьмого созыва были перенесены с декабря на сентябрь. Однако, по закону, депутатам, которых не переизберут, полагалось сохранение всех выплат и льгот. Тогда единороссы, поддерживая решение об изменении сроков, громко заявили об отказе от компенсаций. Теперь же многие из них все отрицают, сообщает rbc.ru.

Всего же, по подсчетам, выплаты только одному непереизбранному депутату составят около 2 млн. рублей, так как ежемесячная зарплата народного избранника достигает 360 тысяч рублей. В новую Думу не попало 230 депутатов.