Кировчане могут побывать на однодневной экскурсии по родному краю

До 5 ноября каждые выходные у жителей областного центра есть уникальная возможность поближе познакомится с историей и культурой Кировской области. Кировчане могут побывать с экскурсией в трех районных центрах.

Поездка займет целый день. Экскурсия начинается в 8 часов утра и закончится около девяти часов вечера. В городе Советске кировчан познакомят с кукарским кружевом и научат его плести, а также познакомят с архитектурой районного центра.

В городе Котельниче кировчанам расскажут о динозаврах, живших на территории этого районного центра миллионы лет назад.

В Нолинске жителям областного центра расскажут о народных промыслах. Кировчане под руководством народных мастеров сделают своими руками глиняную игрушку и сами распишут матрешку. А также попробуют сунские рыжики, нолинские пряники и знаменитый местный лимонад.

Записаться на экскурсию, а также узнать подробности можно по тел.: (8332) 49-49-29.

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