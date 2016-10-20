Расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" провели на Лужском полигоне Западного военного округа тренировки, в ходе которых наносили условные ракетные удары.

Учения "Искандер-М" прошли в рамках проверки за 2016 учебный год, передает РИА "Новости". В ходе мероприятий командование Западного военного округа оценило способность командиров принимать экстренные решения, а также выявило практически навыки расчетов комплексов "Искандер-М" в стрельбе и в выполнении одиночных и групповых запусков ракет по целям.

Согласно последней информации, в тренировках участвовали не менее сотни военных, были задействованы более 20 единиц техники.