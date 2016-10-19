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Налог на недвижимость не будут платить 15 категорий россиян

19 октября 2016, 20:52 [ «АН-онлайн» ]

Налог на недвижимость не будут платить 15 категорий россиян
globallookpress.com

Все граждане РФ до декабря 2016 года должны заплатить налог на имущество физических лиц. В октябре завершится рассылка уведомлений по уплате этого налога. При этом 15 категорий россиян от налога освобождены.

Сообщается, что 28 регионах Российской Федерации сумма налога будет рассчитана исходя из кадастровой стоимости, которая близка к рыночной. У остальных россиян налог будет исчислен на основе стоимости инвентаризационной и коэффициента-дефлятора. За просрочку платежа есть пени - 1/300 от ключевой ставки ЦБ (в настоящий момент она равна 10%) за день просрочки, передает «Суть событий».

От уплаты налога освобождены 15 льготных категорий граждан: пенсионеры, инвалиды детства, инвалиды I и II групп. ОТ уплаты налога могут быть освобождены многодетные семьи и матери-одиночки, но это на усмотрение муниципальных властей.

Льготы распространяются на один вид недвижимости: одна квартира, одна дача или гараж. Если стоимость объекта больше 300 миллионов рублей, то собственник льготой не воспользуется. 

 

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