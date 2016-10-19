Лучшие молодые предприниматели региона получат гранты на развитие бизнеса

Молодые люди в возрасте до 30 лет могут стать участниками реализующейся в Тверской области федеральной программы «Ты – предприниматель» и претендовать на получение грантов.

В 2016 году 685 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений региона обратились за содействием в поиске работы в службу занятости, основная часть из них получила постоянное место работы. На начало октября на учете в органах службы занятости состоит 140 безработных выпускников 2016 года.

Программа «Ты - предприниматель» - шанс для молодежи реализовать себя в бизнес-сфере. Она включает в себя обучение основам создания, ведения и развития своего дела, а также позволяет получить финансовую поддержку до 500 тыс. рублей на реализацию своих бизнес – идей. Учиться можно как очно, так и заочно. Курсы рассчитаны для тех, кто хочет открыть или уже имеет собственный бизнес. Их слушателям не должно быть более 30 лет.

Проблема вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность сегодня в центре внимания региональных властей. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание достойных рабочих мест для начинающих специалистов и условий для реализации их потенциала на тверской земле имеет ключевое значение для развития предприятий и экономики Верхневолжья.

«Главная задача власти – создать тренд, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на своей родной земле. Чтобы молодежь хотела заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории», - отмечает глава региона.

«Наш регион активно представлен в федеральной программе «Ты – предприниматель», также в области проходит чемпионат по деловой игре «Железный предприниматель», действует Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, - подчеркивает председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике и предпринимательству Олег Лебедев. – Развитие бизнеса и привлечение молодых людей в эту сферу – важное направление, в котором нужно работать. Молодежь должна чувствовать себя востребованной в родном регионе. Необходимо создавать такие условия, чтобы молодые кадры не уезжали из области, а те, кто уже успел уехать – возвращались».

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