Топ-5 фото, взорвавших Интернет

Порой звездой Интернета можно стать за секунды. Лишь опубликовав снимок в соцсетях. И неважно, сколько тебе лет. Популярным может стать и младенец, и старик.

Танцующий миллионер по-русски. 65-летний мужчина прославился, притворившись богачом в соцсетях. Чуть ли не каждый день он выкладывал фото из роскошных ресторанов и бутиков, якобы разъезжал на дорогих автомобилях. Оказалось, что пенсионер на самом деле жил на небольшую пенсию в подмосковных Химках.











Летающий призрак. Устрашающие фото не давали покоя тысячам пользователей. Привидение оказалось дроном, на который был надет костюм.











Слон, гуляющий по Москве. Хитом соцсетей стали снимки слона, прогуливающегося у Белорусского вокзала. Выяснилось, что туда его привезли на съемки.











Малыш с пышной шевелюрой. Ребенку на фото всего 2 месяца, а у него уже такие густые и длинные волосы.











Шейх в метро. Правитель эмирата, состояние которого оценивается в 10 миллиардов долларов США, и его сын проехались в лондонском метро в час-пик, не привлекая к себе особого внимания. Никто даже не обратил внимания на мужчин в неброской одежде.











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