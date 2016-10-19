В Подмосковье пройдет фестиваль уличной субкультуры

В городе Долгопрудном Московской области 29 октября пройдет Областной фестиваль уличной субкультуры, сообщает 19 октября пресс-служба главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Мероприятие носит название "Артшкола Подмосковья". На фестивале будут представлены будут представлены такие элементы дворовой субкультуры, как битбокс, брейк-данс, косплей, шоу костюмов, компьютерные игры, рисование, мейкап, воркаут и другие.

Организаторы "Артшкола Подмосковья" обещают разыграть среди участников и гостей фестиваля ряд призов. Пройдет фестиваль на стадионе "Салют". На мероприятие ждут не менее тысячи гостей.