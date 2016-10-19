На Театральной площади областного центра возведут сразу несколько замков — Гудвина, Бастинды, Стеллы и Людоеда. Все перечисленные — герои детской серии книг Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

Такое решение было принято в городской мэрии. Будет выложена и легендарная «дорога из желтых кирпичей» (каток). Ну и куда же без главных героев книги — в новогодние праздники на главной площади города можно будет встретить Элли, Тотошку, Страшилу и Железного человека. Их огромные фигуры будут стоять рядом с традиционными Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также на площади на радость малышей появятся Трон Гудвина и Очки Гудвина (фотозона). Все ледяные конструкции будут подсвечены белым и зеленым.

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