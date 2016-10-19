Круговорот нагибов в природе

Дикая урбанистика в Волгограде перебивает корни культурного наследия. Незамысловатая смекалка бизнесменов, спевшихся с коммерсантами от власти, цветёт буйным цветом и приносит свои плоды. В результате появляются альтернативные решётки, дом творчества детей, в котором торгуют колбасой и ресторанный комплекс в жилом доме.

Вырубка многолетних деревьев, случившаяся пару лет назад по улице Невской у Новороссийского рынка, вывела жильцов ближайших домов на митинг протеста. Но протестантов обвинили в препятствовании благому строительству. Возмущенным гражданам рассказали, что зелёные насаждения пострадали не напрасно – на их месте будет возведен Дом детского творчества, где в различных кружках смогут развиваться дети. Стройка продвигалась быстро, и уже менее чем через год здание открыло двери. Но только не для детей, а для заинтересованных арендаторов косметики, бытовой химии и колбасных изделий по соседству.

Оказывается, наказать предприимчивого бизнесмена за это невозможно. По документам, выданным городской администрацией все чисто: хочешь, строй магазин, а хочешь – культурный центр. А разговора с неравнодушными общественниками в документах не зафиксировано.

Переговоры с хозяином ресторана «Бамберг» затеяли жильцы дома по улице Советской, 20. К имеющимся в цокольном этаже двум заведениям: «Бамбергу» и «Гретель» предприниматель намерен добавить третье, превратив первый этаж жилого дома в ресторанный комплекс. Начало истории противостояния жителей дома и бизнесмена напоминает аналогичные скандалы другого печального заведения – «Белладжио», которые закончились взрывом газа и скоротечным пожаром. Дом по улице Мира, где располагалось «Белладжио», также как и дом по Советской, построен примерно в одно время – после окончания войны. Для их возведения в ход шли все подручные стройматериалы, найденные в разрушенном Сталинграде. У волгоградских пожарных эти дома пользуются дурной славой, огонь в случае беды распространяется по перекрытиям моментально, и через 10-15 минут, которые отводятся для приезда пожарной машины, охватывает большие площади.

Предпринимательскую смекалку проявила и областная власть. Под взорами телекамер улыбающийся губернатор Андрей Бочаров презентовал установленную вдоль бульварной части проспекта Ленина решётку. Это копия исторического чугунного ограждения, пропавшего несколько лет назад. Таким образом, рассказал губернатор, он выполнил обещание, данное ветеранам и представителям Общероссийского национального фронта. И вот тут тоже слукавил. Общественники просили его найти и восстановить украденную историческую решётку. Почему её не нашли (не искали?), губернатор не рассказал. А новая обошлась городскому бюджету почти в 30 миллионов рублей. Критиков ставшего дефицитным регионального бюджета, отмены социальных льгот и подорожавшего проезда в общественном транспорте попросили не беспокоиться. Деньги, как бы, из другого сундука. Говорят, что для восстановления решётки «нагнули» коммерсантов. Вероятно, тех самых, что «прогибают» под себя региональную и городскую власть.

Софья СОРОКА