ВолГАУ: аграрная наука – производительная сила общества

13 наград разного достоинства – таков итог участия Волгоградского государственного аграрного университета в выставке «Золотая осень-2016». Это говорит о высоком уровне сельскохозяйственной науки в нашем регионе.

Волгоградский государственный аграрный университет не в первый раз участвует во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», и неизменно показывает достойные результаты. Как и в прошлом году, университет завоевал семь золотых медалей. Кроме того, в активе ВолГАУ две серебряные и четыре бронзовые медали. И снова наград удостоились проекты, повышающие конкурентоспособность продукции отечественных производителей, обеспечивающие развитие внутреннего продовольственного рынка. Эта функция отечественной сельскохозяйственной науки особенно важна в контексте стратегической ориентации государства на импортозамещение продуктов питания, о которой на «Золотой осени» говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Поэтому не удивительно, что проекты учёных ВолГАУ были включены в экспозицию Министерства сельского хозяйства РФ.

Вот характерный пример. Золотую медаль «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок» получил проект «Разработка и внедрение отечественных кормов для выращивания ценных пород рыб» (руководитель: ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН, профессор А. С.Овчинников), предполагающий замещение импортных кормов. Этот проект, разработанный совместно с волгоградским ООО «Фабрика белковых кормов», повышает экономическую эффективность корма в два раза по сравнению с иностранными аналогами.

Ещё одна золотая медаль – у проекта «Инновационная технология производства хлопка-сырца высокого качества в условиях юга России». Руководителем его также является Алексей Семенович Овчинников. В рамках проекта учёные ВолГАУ получили авторское свидетельство на новый сорт хлопчатника. Более того, первый урожай уже прошел промышленную переработку на Камышинском ХБК, специалисты которого дали высокую оценку качества волокна. На повышение эффективности отечественного растениеводства нацелен и проект под руководством Николая Петрова «Нут – высокобелковый продукт здоровья», получивший бронзовую медаль в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции». Заметим, что для обеспечения экономической независимости России и связанной с нею продовольственной безопасности необходимо не только выводить инновационные сорта важнейших культур, но и решить проблему замещения импорта семян. Именно этому было посвящено выступление ректора ВолГАУ Алексея Семёновича Овчинникова на панельной дискуссии «Импортозамещение семян сельскохозяйственных культур: проблемы, задачи, пути решения».

Отмечены достижения волгоградских учёных и в области животноводства. Так, две золотые медали взяты на конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Проект под руководством Владимира Струка направлен на «Совершенствование технологии производства молодняка кур в условиях племрепродуктора 2-го порядка «Светлый». А проект Валентины Кочарян имеет целью «Повышение воспроизводительной функции высокопродуктивных коров на основе применения экологически безопасных биологических моделей».

Никакая выставка в сфере АПК не может обойти вниманием вопрос совершенствования сельскохозяйственной техники. В рамках «Золотой осени-2016» работала 6-ая международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования АГРОСАЛОН 2016. И, конечно, проводился специальный конкурс: «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий». Здесь у ВолГАУ три медали – за проекты «Орудия для ресурсосберегающей волгоградской технологии основной обработки почвы», «Волгоградская технология возделывания полевых культур в севооборотах зерновой специализации», а также «Конструкции распределителей колосового вороха зерноуборочных комбайнов». Две медали получены и в конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК».

Отдельно отметим золотую медаль в конкурсе «Лучший молодой ученый-мелиоратор», ведь молодые учёные – это будущее аграрного университета. Высшей награды удостоилась Нина Рябичева с проектом «Технология капельного орошения интенсивного яблоневого сада на шпалерной основе».

Ректор ВолГАУ Алексей Семенович Овчинников отметил, что «с каждым годом уровень участников «Золотой осени» повышается, они всё серьёзнее готовятся к выставке. Становится сложнее конкурировать, бороться за золотые медали. Однако благодаря нашим учёным, их идеям и разработкам, нам снова удалось достойно выступить и занести в актив награды разного достоинства. Мы видим, какие направления нужно развивать, куда и как двигаться дальше, и будем работать над тем, чтобы наши проекты находили широкое применение в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции».