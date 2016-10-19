Золотые дары осени

Ярмарка трудолюбия

«Золотая осень» отсчитывает свою историю с 2000 года, когда по распоряжению правительства открытием выставки отмечался День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выставку можно назвать современным аналогом уходящего во тьму веков праздника сбора урожая: очередной сельскохозяйственный цикл завершён, земля дала человеку всё, что могла, и пришла пора оценить её щедрость. Именно для этого 5-8 октября на территории ВДНХ собрались аграрии со всей страны: за 17 лет «Золотая осень» стала весьма представительным мероприятием.

Ключевой элемент выставки - экспозиции регионов России, на которых представлены лучшие региональные бренды и системообразующие инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. В этом году в «Золотой осени» экспозиции представили 64 региона, собственно экспонентов насчитывалось порядка 1,5 тысяч. А кроме них в работе выставки поучаствовали иностранные делегации, отраслевые СМИ, инновационные стартап-проекты, компании-работодатели интерактивной площадки «Центр карьеры» и многие другие – всего 2,6 тысячи участников. При этом экспозиции распределились по специализированным павильонам, например, «Животноводство и племенное дело», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК» и др. И ещё один важнейший показатель: в ходе выставки представители регионов подписали почти 60 соглашений на общую сумму около 200 млрд рублей.

Волгоградский агродесант

Разумеется, наша область, как крупный сельскохозяйственный регион, не осталась в стороне от этого праздника природной щедрости и человеческого трудолюбия. Помимо представления собственной экспозиции, наша делегация приняла участие в деловой программе выставки: клубе инвесторов, круглых столах и, конечно, в ключевом мероприятии – агробизнесфоруме «Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра». Среди членов делегации были чиновники комитета сельского хозяйства, главы муниципальных районов и директора агропромышленных предприятий области – каждый выбирал мероприятие в соответствии с профилем деятельности. Конечно, не обошлось мероприятие и без учёных. Говоря о присутствии на «Золотой осени» волгоградской сельскохозяйственной науки, нельзя не отметить наш Аграрный университет (ВолГАУ), наряду с сельхозпредприятиями представивший на отраслевые конкурсы свои идеи и разработки.

О конкурсах. Их на «Золотой осени-2016» было 19. Лучших представителей отрасли выявляли в производстве продуктов питания, развитии племенного и товарного животноводства, создании новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и во многих других направлениях АПК. Волгоградская область выступила успешно: 26 золотых медалей, 10 серебряных и 14 бронзовых. Отличились и органы власти, и предприятия, и научные организации. Среди компаний-призёров – Еланский маслосыркомбинат, кондитерское предприятие «Ласточка» и другие.

Председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов пообещал «довести до сведения каждого руководителя сельхозпредприятия, каждого фермера всё то новое, что увидели и узнали на главном аграрном форуме страны». И обнадёжил: «Применяя и развивая инновации, Волгоградская область будет уверенно держать планку и занимать достойное место среди регионов – лидеров агропромышленного производства».