Влюблённый мужчина предлагает бывшей девушке заразить его ВИЧ, чтобы быть вместе

Герои этой истории, которая стала известна СМИ, расстались в прошлом году. После этого их жизни потекли по-разному. Молодой человек стал жить со своей семьей. А девушка закрутила интрижку со случайным интернет-знакомым, от которого заразилась ВИЧ.

Когда она узнала о диагнозе, то впала в депрессию, из которой с трудом выбралась. Однако девушка смогла наладить свою жизнь. Познакомилась на форуме, где общаются ВИЧ-инфицированные с мужчиной, который на 16 лет ее старше. Он также болен, как она, и при этом довольно состоятелен. Через какое-то время новый знакомый предложил девушке жить вместе, и та согласилась, сообщает life.ru.

Но тут вдруг снова в ее жизнь ворвался прежний возлюбленный. Узнав о ее страшном диагнозе, парень не только не отвернулся от любимой, но начал настаивать на том, чтобы она инфицировала его. По его мнению, это поможет им воссоединиться и бороться с недугом общими усилиями. Сейчас девушка думает, какое решение ей принять.