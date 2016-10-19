Минздрав предупреждает: не вздумайте болеть!

Когда я собираюсь поехать по делам в Европу, то просьбы от друзей и родственников мне известны заранее: привезти по их спискам не джинсы, но лекарства, купленные исключительно в тамошних аптеках. Почему? Потому что все они изготовлены по единым и непререкаемым фармацевтическим евростандартам, где отсутствие в каком-нибудь аспирине школьного мела страждущему обеспечено. А что в России? Вот что.

Не делайте нам больно, господа

Сразу вспомнилась сценка из сказки о «Золотом ключике»: около Домика Мальвины два местных доморощенных лекаря ставят диагноз Буратино.

- Пациент скорее жив, чем мёртв, - говорит один. – Нет, пациент скорее мёртв, чем жив! – утверждает ругой. В качестве лекарства рассматривались крылышки от мух, сухие комары и т.д.

В конечном итоге очнувшийся Буратино вылечился сам, с помощью малинового варенья от хозяйки дома.

Эта длинная прелюдия не случайна: в Совете Федераций рассматривается обращение к Минздраву с просьбой существенно расширить перечень орфанных (т.е. наиболее редких – «АН») заболеваний и увеличить финансирование их лечения (значит, дорогостоящих и дефицитных лекарств тоже. – «АН») за счет бюджета.

Сегодня в этот список входит 27 орфанных заболеваний, 7 из которых отплачивает федеральная казна, а остальные 20 – бюджеты региональные. Или, во всяком случае, обязаны оплачивать. Почему?

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский не скрывает: «Редкое заболевание достаточно сложно, дорого, требует высоких технологий и лечить людей, страдающих такими заболеваниями, непросто.» Кто бы спорил. Но…

- «Вопрос обеспечения их финансирования подчас остается открытым.» - говорит г-н Рязанский. И это тоже чистая правда! Причём из года в год эта проблема лишь разрастается.

Например, если в 2013 г. дефицит финансирования составлял 1,8 млрд. руб., то к концу 2015 г. – уже почти 4,5 млрд. руб. Почувствуйте горькую разницу. Поэтому нынешняя политика Совфеда кроме аплодисментов нуждающихся в помощи людей ничего более вызвать в обществе не может.

Аплодисменты – это, конечно, хорошо, но вот криков «бис» это же общество пока не дождется. А именно.

Пилюли вразвес и на вынос

Применение лекарств в России определяется законом «Об обращении лекарственных средств». Документ этот, как и любой закон, конкретен и даже суров.

Например, чтобы какое-либо лекарство смогло попасть на рынок, фармкомпания-изготовитель должна пройти сложные разрешительные государственные лабиринты.

Сначала получить разрешение на локальные клинические исследования. Затем выдержать неизбежную и долгую экспертизу по качеству и безопасности нового лекарства и т.д. Процедура длится долго, примерно до двух лет, но это единственный случай, когда подобная волокита абсолютно оправдана.

Нелепо другое: при нынешнем подавляющем насыщением нашего фармацевтического рынка лекарствами импортными (до 65%), а значит уже прошедшими все перечисленные испытания и имеющими необходимые сертификаты и отпуски к реализации в России, их российские аналоги должны … снова проходить те же самые процедуры здесь, в России. Зачем?

Результаты одинаковых исследований известны заранее, уходит дорогое время, тратятся громадные деньги на то, что уже давно сделано другими фирмами, но… таков закон! Вернее, многочисленные белые пятна в нём, которые при беглом прочтении вроде кажутся безвредными, но становятся непреодолимым барьером при практическом выходе препарата на аптечные прилавки.

Поэтому многие известные западные производители лекарств зачастую просто не рассматривают наш рынок как потенциальный регион для делового товарооборота: лучше малость не добрать у себя, чем ждать годами и терять много в России.

Для них это выгодно, для России – катастрофично!

Кто подаст спасительную пилюлю?

Инициатива СФ по финансированию лечения редких заболеваний из бюджета очень важна: если владыки госказны на это согласятся, то многие компании-производители лекарств получат существенные преференции для своего бизнеса: гарантии государства – это серьезный автограф в «протоколе о намерениях».

Если учесть, что в последние 16 лет общая заболеваемость в целом лишь растет, то всем участникам процесса следует поторопиться.

Конечно, догнать Европу по госрасходам а здравоохранение (10-12 % ВВП) России, где эта цифра ютится в пределах 3,7% ВВП, сегодня невозможно. Но постараться хотя-бы удвоить наши «достижения» необходимо!

Чтобы не случилось, как в старорежимном анекдоте: «Больной перед смертью потел?

- Потел, батюшка доктор, ох как потел.

- Это, матушка, к лучшему-с!»

Хоть и анекдотец, а грустно-с…

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