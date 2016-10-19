Кировские полицейские вывели из леса семью грибников

В конце сентября на тихую охоту в лес около деревни Бошарово под городом Кировом отправились кировчанин с женой. Они так увлеклись сбором грибов, что не заметили, как заплутали. Супруги позвонили в полицию.

Незамедлительно начались поиски. Была сформирована группа, которая постоянно была на связи с грибниками. Супругов подбадривали и помогали им ориентироваться на местности. Уже после того, как село солнце сотрудники кировской полиции Эдуард Бажин и Игорь Кузнецов нашли семью и вывели из леса.

Благодарные муж и жена написали письмо начальнику УМВД России по Кировской области с просьбой поощрить этих сотрудников. Супруги поблагодарили полицейских за отзывчивость и поддержку.

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