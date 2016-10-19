Трудовой договор теперь можно проверить в режиме онлайн

На порталах Роструда “Работа в России” и “Онлайнинспекция.рф” появился новый сервис, позволяющий проверить трудовой договор на соответствие российскому законодательству.

Пресс-служба ведомства сообщает, что теперь у граждан РФ появилась возможность проверить свой трудовой договор на соответствие требованиям российского законодательства. Это стало возможным благодаря новому сервису, доступному на порталах ведомства. Теперь любой человек может зайти на сайт перед трудоустройством и проверить документ, предлагаемый работодателем.

Кроме того, работники, уже заключившие договор, могут проверить его на соблюдение своих прав со стороны работодателя. В случае выявления нарушения гражданин может пожаловаться в госинспекцию.

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