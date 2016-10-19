На металлургическом заводе определят лучших профессионалов

На ВМК «Красный Октябрь» стартовал конкурс профессионального мастерства. С прошлой недели на предприятии началось ежегодное соревнование «Лучший по профессии».

В этом году конкурс объявлен по четырем номинациям: «Нагревальщик металла», «Термист проката», «Огнеупорщик на горячих работах», «Обработчик поверхностных пороков металла». Соревнование, в рамках которого состоится 4 теоретических и 7 практических этапов, продлится до 8 ноября.

Всего в конкурсе примут участие 38 человек. Победители в каждой номинации получат ценные награды и денежные премии.



Конкурсы профессионального мастерства после длительного перерыва были возрождены на предприятии в 2014 году. С тех пор соревнование получило статус ежегодного и проводится в преддверии Дня рождения завода. За звание лучших в своей профессии в течение двух лет уже успели побороться сталевары электропечи, электросварщики, электромонтеры, машинисты крана, слесари-ремонтники и стропальщики металлургического предприятия.