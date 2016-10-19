Москвичка судится с врачами, ошибочно признавшими ее бесплодной

Супруги Пресинские из Москвы давно хотели ребенка, однако им не удавалось его родить. Они обошли ни одну клинику и в итоге решились на ЭКО.

Семья сделала процедуру в одной из столичных клиник. Репродуктолог назначил паре обследование, после которого осуществили подсадку эмбриона. Но она оказалась неудачной. Через месяц попытку повторили, но снова безрезультатно.

В итоге врач лишь развел руками, поставив диагнозом бесплодие. После этого медик отметила, что у пары остается лишь один выход – суррогатное материнство. И предложила найти женщину для вынашивания их ребенка в ее клинике.

Однако пара не смирилась с данным заявлением и отправилась к другому врачу. Женщину обследовали и выяснили, что беременности мешал… полип, сообщает life.ru.

Супругов крайне возмутило, как в клинике не выявили патологию, взяв при этом 700 тысяч рублей. Они обратились в суд и потребовали взыскать с виновных три миллиона рублей. Кстати, уже на стадии разбирательств женщина забеременела естественным путем.