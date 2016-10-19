Мать Алексея Пичугина попросила Путина помиловать сына

Мать Алексея Пичугина, в прошлом возглавлявшего службу безопасности ЮКОСа, обратилась к российскому президенту Владимиру Путину. Женщина просит помиловать ее сына, приговоренного к пожизненному сроку.

Алла Пичугина утверждает, что он не собирается ни с кем конфликтовать или судиться, а также претендовать на какое-либо участие в политической жизни. По ее словам, осужденный хочет лишь проводить свои дни в молитве в кругу семьи - с детьми и внуками. Женщина также отмечает, что ее сын уже не молод – ему 54 года - а также не совсем здоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Пичугина не включили в список тех, кого рекомендовали к помилованию. Напомним, что осужденного признали виновным в организации убийства главы Нефтеюганска.