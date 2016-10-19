Катафалк с табличкой «Похороны» остановили на трассе «Хабаровск-Находка». На вопрос, что он везет, водитель стал утверждать, что покойницу. Однако полицейские решили все-таки проверить груз.

И не зря. В гробе, который перевозил катафалк, стражи порядка обнаружили почти полтонны черной икры осетровых рыб.

Задержанный не стал отрицать свою вину и дал показания не только на себя, но и на своих подельников. Видимо, в суде это стало смягчающим обстоятельством. Мужчину приговорили к трем годам условного лишения свободы, сообщает tvrain.ru.

Также было установлено, что государству был причинен ущерб в размере четырех миллионов рублей.