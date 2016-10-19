В детские передачи хотят вернуть рекламу

В детские передачи и мультипликационные фильмы на российском телевидении хотят вернуть рекламу. С таким предложением выступил глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

По мнению Салагаева, доля детских программ на телевидении значительно снизилась в связи с тем, что они не приносят прибыли телеканалам. В связи с этим он предлагает разработать поправки в соответствующий закон, в которые был бы включен список разрешенных для рекламы товаров. Салагаев отмечает, что в настоящее время дети видят большое количество рекламы в других передачах.

Решение принять поднятый вопрос на рассмотрение было принято на недавнем заседании у заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова.

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