СМИ: в России запустили “военный” интернет

Российское Министерство обороны завершило разработку системы коммуникаций, носящей официальное название “Закрытый сегмент передачи данных” (ЗСПД). Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Последние работы по формированию сети были завершены в конце августа, и в настоящее время система функционирует в полном объеме. Она не соединена с глобальным интернетом и исключает возможность подключения к своим компьютерам сторонних устройств - флешек, жестких дисков, принтеров. Каждая такая попытка отслеживается специальной программой.

В данный момент в каждой воинской части установлены серверы для шифровки информации. В дальнейшем сеть планируется расширить.

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