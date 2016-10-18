Бои между детьми в Грозном назвали нарушением

18 октября российский Минспорт опубликовал пресс-релиз по результатам расследования специальной рабочей группы. В нём информируют, в частности, что детей 8-10 лет не должны были допустить к турниру по смешанным единоборствам (ММА) в Грозном.

В сообщении указано, что в показательных выступлениях приняли участие дети в возрасте 8-10 лет, что является нарушением правил. Также пресс-релиз гласит, что указанный турнир носил неофициальный характер, не был согласован с вышестоящим спортивным органом, отсутствовал в календарном плане спортивных мероприятий на 2016 год.

В результате заседания были сформулированы пожелания Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту. В частности, оно получит рекомендации о необходимости согласовывать проведение спортивных мероприятий с Минспорта РФ, а также обратить внимание на соблюдение возраста участников состязаний.

Остается надеяться, что эти рекомендации примут к исполнению, поскольку дети указанного выше возраста могут получить не только физические, но и психологические травмы участвуя в этих состязаниях. Такую позицию озвучил известный боец смешанных единоборств и Президент Союза смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко.

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