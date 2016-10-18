Под Керчью нашли обломки советского истребителя

Сбитый в боях за Керчь 5 декабря 1943 года советский самолёт Р-39 «Аэрокобра» подняли из озера Тобечик поисковики из организации «Батарея №29 бис». Уже известно, кто и как на нём сражался и как погиб.

Как пишет «АН-Керчь», на место подъёма самолёта приехала Ксения Кудряшова – внучка погибшего в том бою лётчика-истребителя, старшего лейтенанта Павла Красненкова из Богородского района Нижегородской области. С собой привезла горсть родной земли.

На момент последнего боя Павел служил заместителем командира эскадрильи 57-го гвардейского авиационного истребительного полка, однако останки не были найдены и пилот до сих пор считался пропавшим без вести. Руководитель поисковой организации Александр Елкин высказал мнение, что пилот наверняка погиб на месте от прямого попадания в кабину, и только потом самолет на полной скорости врезался в озёрный ил.

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