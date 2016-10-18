Что сейчас происходит с протестными движениями в регионах

Последние пару лет протестные акции с Болотной площади переместились в регионы. И волнуют бастующих уже не политическая свобода и демократические идеалы, а отсутствие куска хлеба на столе. После сентябрьских выборов напряжение, кажется, несколько спало и протестующих мало слышно. Но в некоторых случаях это похоже на затишье перед бурей. Проблемы по-прежнему не решены, и недовольные россияне готовы в любой момент снова голодать, перекрывать дороги и маршировать.

Нашумевшая везде, кроме федеральных каналов, борьба дальнобойщиков со всей страны против системы «Платон» пока приутихла. Сейчас водители большегрузов молчат, но утверждают, что готовы вновь ринуться в бой. Дальнобойщики предупреждают, что массовые акции протеста будут продолжены, если тарифы повысят. Говорят даже о готовности переворачивать машины «Платона» и бить камеры. Кроме того, это существенно скажется на ценах на перевозимый товар.

После начавшейся с ноября волны бунтов против «Платона» власти решили ввести так называемый льготный период. Он должен был завершиться в марте, но пониженный тариф пришлось продлить из-за волны недовольств. Сейчас же снова начались разговоры о том, что проезд большегрузных фур по федеральным трассам подорожает. Причем уже в ближайшее время. Пока неизвестно, будет переход постепенным или резким.

Протестующие кубанские фермеры перестали надеяться на Ткачева, который накануне выборов заявил, что «беспредела с землей» в регионе нет. Теперь они считают, что помочь им может только Путин. Организаторы марша готовы в любой момент отправиться на встречу с президентом, но пока, конечно же, никто их не ждет. Организаторы протестных акций заявляют, что если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то история приобретет иной масштаб. Фермеры попробуют устроить уже всероссийский «тракторный марш», куда приедут сельскохозяйственники из разных регионов.

Не готовы сдаться и ростовские шахтеры. Работники обанкротившейся шахты в Гуково возобновляют голодовку, которая была приостановлена в конце сентября. Шахтеры требовали и продолжают требовать погашения многомиллионного долга. На какое-то время показалось, что дело налаживается. К ситуации подключился губернатор области. Однако работники получили лишь копейки. В администрации развели руками: «Выборы прошли». Сегодня бывшие шахтеры уезжают на заработки в другие города. Трудятся охранниками и водителями.

В Самарской области работники «АвтоВАЗагрегата» (после отказа «АвтоВАЗа» от производимой предприятием продукции) были отправлены в неоплачиваемый отпуск летом прошлого года. Людям выплатили лишь малую часть того, что должны были. В конце августа рабочие устали ждать и вышли на трассу М5, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Сейчас сотрудники предприятия получают смешные выплаты, но есть вероятность, что остальные деньги будут получены к концу года. Судя по всему, часть сотрудников надеется на благополучный исход, другие же готовы выйти на новую акцию протеста. Ясно лишь одно – пока «докричаться до Путина» не удалось никому.