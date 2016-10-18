Омская Епархия опровергла причастность к запрету рок-оперы про Христа

В Омской епархии не имеют никакого отношения к отмене показа в городе постановки петербургского театра "Рок-опера" "Иисус Христос - суперзвезда", об этом сообщили журналистам в пресс-службе епархии.

Глава пресс-службы Омской епархии Илья Багаев заявил, что Епархия не вмешивается в репертуарную политику театров, передает ТАСС.

Сбор подписей за отмену постановки Багаев назвал частной инициативой отдельных верующих.

Напомним, ранее "АН-онлайн" сообщали о запрете показа рок-оперы в Омске по инициативе активистов. Багаев считает скандал вокруг отмены постановки искусственно созданным, поскольку ранее этот спектакль в Омске уже показывался и никаких протестов не вызывал.