У кировчан в собственности - катера, самолеты и спорткары

В регионе 12 человек владеют самолетами, 52 — катерами. У подавляющего большинства жителей Кировской области в собственности один автомобиль. Правда, у 307 человек стоимость их «железного коня» превышает 3 млн. рублей.

Эти триста человек должны будут заплатить транспортного налога почти на 8 млн. рублей. Впрочем, у двух жителей региона находятся в собственности автомобили, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей. По кировским дорогам ездят Aston Martin Virage (его хозяин заплатит 178 тысяч рублей транспортного налога) и Bentley Сontinental GT (ожидается налоговое поступление в бюджет в размере 201 тысячи рублей).

Всего же областной бюджет пополнится в результате сбора транспортного налога на сумму более 1 млрд. рублей.

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