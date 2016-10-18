Компенсацию за детсадик будут получать только малоимущие семьи

Правительство Кировской области намерено внести изменения в областной закон «Об образовании». В частности, предлагается предоставлять компенсацию за детский садик только тем семьям, которые признаны малоимущими.

Напомним: сейчас любая семья, ребенок или дети которой посещают детский сад, получает компенсацию: 20% - если в муниципальное учреждение ходит 1 ребенок, 50% - если два ребенка, 70% - если три ребенка.

Сейчас федеральное законодательство дает право регионам самим вводить критерии для получения этой льготы. То есть субъект федерации может предоставлять ее всем семьям или только малоимущим. Правительство области, видимо, решило воспользоваться этим правом и сузить круг получателей компенсации.

В случае, если депутаты областного парламента одобрят эти поправки в областной закон, он вступит в силу уже с 1 января 2017 года.

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