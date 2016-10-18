Справедливость расследования деятельности топ-менеджеров Центробанка

18 октября проходит судебное слушание по делу журналиста и блогера Олега Лурье. Иск о защите деловой репутации подал Банк России. Лурье в своем блоге в LiveJournal разместил заметку, в которой сообщил о незадекларированных заграничных счетах начальника одного из управлений Банка России Ольги Поляковой и ее заместителя Анастасии Свердель. Подробнее об этом Олег Лурье рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Я уверен в своей правоте. Мои расследования деятельности людей, чьи данные совпадают с топ-менеджерами Центробанка, я считаю абсолютно справедливыми», — сообщил журналист.

Блогер отметил, что он не видит в своем поступке какого-либо репарационного ущерба для Центрального банка.

«Если мои предположения о том, что имена и фамилии обладателей банковских счетов за рубежом совпадают с именами топ-менеджеров Центробанка, справедливы, то это большой плюс. Если это просто однофамильцы, то тем более — я буду считать, что Центробанк от этого очистился», — добавил Лурье.