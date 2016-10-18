Лучший участковый Кировской области живет в Яранске

Победителем второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» стал сотрудник МО МВД России «Яранский» Василий Чепайкин. За его кандидатуру проголосовало больше всего жителей Кировской области.

Всего за претендентов на звание народный участковый Кировской области было отдано четыре тысячи голосов. На втором месте — Александр Русинов из МО МВД России «Лузского» - чтобы обогнать лидера конкурса ему не хватило около 400 голосов.

Народный участковый Кировской области отдал службе 30 лет, двадцать восемь лет из которых он проработал участковым. Василий Чепайкин имеет две государственных награды, неоднократно поощрялся руководством, но своей самой большой заслугой он считает доверие и уважение земляков.

С 1 по 10 ноября начинается третий, заключительный этап конкурса. Лучшего участковго будут выбирать жители всей России.

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