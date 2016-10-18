Глава РПЦ подарил королеве Великобритании икону, а она ему - свой портрет

Глава РПЦ встретился с Елизаветой II в рамках своего визита в Великобританию, который приурочен к знаменательной дате - 300-летию присутствия Русской церкви на островах. Как сообщается, в ходе общения состоялся обмен подарками.

Патриарх преподнес королеве икону Божьей Матери. А Елизавета II подарила российскому гостю два портрета – свой и своего супруга. Также известно, что ранее глава РПЦ получил в дар от двора Ее Величества щенка вельш-корги, которых, как известно, разводит монаршая особа, сообщает life.ru.

Сообщается, что патриарх остался доволен встречей, на которой он рассказал королеве, насколько активно проходит возрождение Церкви на русской земле в последние десятилетия. Глава РПЦ отметил, что в нашей стране не только строятся храмы, но и происходит общий духовный подъем граждан.

Также встречавшиеся обсудили положение дел в христианстве Европы.





