Владимир Маркин стал членом Общественного совета при СК России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин включил экс-руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Владимира Маркина в состав Общественного совета при Следственном комитете, сообщает пресс-служба СК.

Александр Бастрыкин при личной встрече с Владимиром Маркиным предложил ему продолжать сотрудничество и использовать его богатый опыт в работе Следственного комитета России, передает ТАСС. Сообщается, что Маркин принял это предложение с благодарностью и пообещал быть всячески полезным Следственному комитету.

Бастрыкин также наградил Владимира Маркина медалью Следственного комитета "За заслуги" и пожелал успехов на его новой работе в ПАО "Русгидро".