В Кремле дали комментарий по поводу убийства Моторолы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что реакция Донбасса на убийство Арсена Павлова (Моторолы) и поездка Путина в Берлин на встречу по Украине никак не связаны.

Возмущенная реакция ополчения Донбасса на убийство Арсена Павлова (Моторола) никак не связана с согласием Владимира Путина участвовать во встрече в «нормандском формате» в Берлине, передает РИА Новости.

Песков вместе с тем ответил, что ситуация на линии вооруженного противостояния между ополчением и ВСУ на юго-востоке Украины «оставляет желать лучшего». Дмитрий Песков добавил, что ему понятны эмоции ополченцев Донбасса после убийства Павлова, но эти эмоции, к сожалению, никак не способствуют выполнению минских договоренностей.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о покушении на Арсена Павлова, он погиб при взрыве лифта в своем доме в Донецке. В ДНР убийство Моторолы считают терактом.