Турецкий муж отобрал двух дочерей у светской львицы

Очередная история, когда муж-иностранец забирает детей и уезжает с ними за границу, коснулась и россиянки Ксении Григорьянц, внучки известного инженера, создавшего проекты первых атомных станций в СССР.

А ведь когда-то все так красиво начиналось… Ксения познакомилась с состоятельным турецким бизнесменом на вечеринке. Он очень галантно ухаживал за девушкой, дарил дорогие подарки. В итоге Ксения не устояла и согласилась на предложение руки и сердца, сообщает ntv.ru.

Однако вскоре после пышной свадьбы в семье начались проблемы. Фирма мужа разорилась, он начал скандалить, поднимать руку на дочерей и супругу.

Россиянка до последнего надеялась, что все наладится, поэтому приняла решение уехать в Турцию вместе с мужем. Однако там ей быстро указали на дверь. Ксении пришлось вернуться на Родину, но уже без детей. При этом ей запретили не только видеться с детьми, но даже звонить им.

Сейчас она живет в квартире деда, так как их семейный роскошный особняк за 75 миллионов рублей продают за долги. Но не это не дает девушке покоя. Она очень хочет вернуть дочек.

Россиянка обращалась за помощью в полицию и к российским дипломатам, но пока безрезультатно. А недавно ей стало известно, что супруг хочет отдать малышек в приют, откуда, по законам Турции, мать не имеет права забрать детей.