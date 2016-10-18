Особая экономическая зона «Завидово» названа самой перспективной в стране

Правительство РФ досрочно закрыло восемь особых экономических зон туристско-рекреационного типа. ОЭЗ «Завидово», которая находится в Конаковской районе Тверской области, напротив, назвали самой перспективной в стране.



Напомним, что особые экономические зоны (ОЭЗ) начали создавать в России в 2006 году. В строительство инфраструктуры ОЭЗ активно вкладывались средства федерального и региональных бюджетов. В ОЭЗ предполагалось привлекать инвесторов в том числе и за счет льготного режима налогообложения.



Субъекты нашли идею перспективной и уже к середине 2008 года были созданы семь ОЭЗ. Многие регионы сделали ставку на туризм: а 10 лет было создано 15 особых экономических зон туристско-рекреационного типа, в том числе тверской «Проект «Завидово», который получил статус ОЭЗ в 2015 году.



Тучи над ОЭЗ начали сгущаться, после того, как в 2016 году их проверила Счетная Палата России. Согласно ее данным, за десять лет федеральный и региональный бюджеты вложили в строительство инфраструктуры ОЭЗ почти 186 млрд рублей. Было создано 18,17 тыс. рабочих мест. Получается, что на создание одного рабочего места было потрачено в среднем более 10 млн рублей!



Недавно последовали репрессивные меры: в сентябре правительство страны досрочно прекратило работу сразу восьми ОЗЭ туристско-рекреационного типа, посчитав их работу неэффективной. В ОЭЗ республики Адыгея и Северной Осетии, Ставропольского, Хабаровского, Краснодарского, Приморского краев, а также ряде других регионов за более чем трех летний срок их работы не было зарегистрировано ни одного резидента.



Однако тверскую ОЗЭ тучи миновали. Напротив, В Минэкономразвитии ОЭЗ «Завидово» назвали самой молодой и перспективной. В ней зарегистрировано уже шесть компаний-резидентов. В строительство инфраструктуры вложено более 6 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд федеральных и 0,84 региональных средств. На территории ОЭЗ создано 650 рабочих мест.



Главным инвестором и резидентом «Завидово» является группа компаний «Агранта». В октябре губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с Сергеем Бачиным, председателем совета директоров ГК «Агранта» Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества по повышению туристической привлекательности Тверской области – одно из стратегических направлений развития региона.



– Компания активно работает на территории региона, ее проекты известны на всю страну. Опыт работы в Конаковском районе можно распространить по всей области. В частности, в Вышнем Волочке, Торжке, у которых огромный потенциал в развитии туризма, — отметил Игорь Руденя.



Известно, что в ближайшие три года правительство РФ не планирует вкладывать федеральные средства в особые экономические зоны – они будут развиваться за счет частных инвестиций.

Депутат Законодательного Собрания Тверской области, президент Ассоциации туризма региона Ирина Шереметкер верит в то, что ОЭЗ «Завидово» ждет хорошее будущее:



– Нашему региону повезло, что к нам пришел такой замечательный инвестор как группа компаний «Агранта». Он выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках особой экономической зоны и федеральной программы по развитию внутреннего туризма. Это надежный инвестор, который понимает, что развитие такой большой территории – длительный процесс.



Насчет длительного процесса: планируется, что к 2023 году в ОЭЗ будет вложено свыше 20 млрд рублей частных инвестиций, будет создано свыше 4,3 тыс. рабочих мест. Очень скоро курорт ежегодно будет посещать около 1 млн человек, считают резиденты ОЭЗ «Завидово».

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня