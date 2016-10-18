Куда и как пожаловаться, если возникли проблемы при получении госуслуг

Если вы получали госуслугу в государственном органе или многофункциональном центре (МФЦ, центр «Мои документы»), и у вас возникли замечания или же желание оставить какие-либо комментарии, вы можете воспользоваться для этого специальным каналом обратной связи – системой «Ваш контроль».

Прежде всего, после получения большинства госуслуг вам должно прийти смс с предложением оценить по 5-балльной шкале качество работы чиновников. Вам будет предложено оценить время, в течение которого госуслуга была предоставлена; время, проведенное вами в очереди в ожидании получения госуслуги; компетентность и вежливость сотрудника, с которым вы общались; уровень комфорта в помещениях, где вы получали госуслугу и доступность информации о госуслуге.

Если ваша общая оценка будет 3 или ниже, вам могут перезвонить из специального колл-центра с предложением дать более подробный комментарий. Если госуслуга была получена в МФЦ, поставить оценку можно также с помощью инфоматов, которые расположены возле окошек специалистов.

Сейчас граждане оценивают таким образом примерно 200 тысяч госуслуг в неделю.

Если никто к вам с предложением дать оценки не обратился, тогда вы можете сами зайти на сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), зарегистрироваться на нем и написать развернутый комментарий с указанием, что именно не понравилось (или, наоборот, понравилось) в работе МФЦ или конкретного чиновника. Оценки и комментарии, размещенные на сайте, привязаны к конкретной точке получения госуслуги. То есть, если вы получали водительское удостоверение в районном отделении ГИБДД, то оценить, а также высказать претензии и благодарности можете именно его сотрудникам.

Если вы написали отзыв на сайте, в течение 10 дней вам на электронную почту должен прийти ответ от руководства территориального органа ведомства. Если эти сроки нарушены, то администраторы сайта сигнализируют о нарушении в вышестоящий орган. Вам также сообщат, если для решения вашего вопроса специалистам ведомства потребуется запросить дополнительную информацию, или если вопрос передан в другое подразделение, и будут держать в курсе обо всех этапах «движения» вашей темы вплоть до получения ответа на ваш отзыв.

Вся эта информация (как собираемая самим государством, так и поступающая на сайт) анализируется руководством ведомств. Руководителей региональных подразделений, которые не обеспечивают должное качество в работе с гражданами, могут ждать проверки и различные санкции.

Масштаб созданной в России системы оценки госуслуг практически не имеет аналогов в мире, говорят специалисты.

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