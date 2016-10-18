Пить будем без опасения и от пуза

Недавно на сайте «АН» был опубликован критический материал о спорном намерении Минфина ввести акцизное обременение на производство даже безалкогольного пива.



«АН» предположили, что в результате цена на этот напиток-пустышку сравняется с ценой пива реально алкогольного, чем самым отобьет охоту зависимых от хмеля россиян тратить на него деньги и снова оборотить взгляд в сторону вино-водочных прилавков.



Похоже, нас услышали в Минфине.



Хоть без градуса, но тоже с пеной!

В главном финансовом ведомстве РФ, вероятно, поняли, что бесконечное повышение акцизов «на все» социальную обстановку в стране не остудит, а, напротив разогреет до ненужных градусов.



И градус тот будет куда как выше, чем на этикетках заветных бутылок.



Ко всему прочему, статистика Минздрава утверждает, что процент людей, зависимых от алкоголя, в основном растет за счет тех, кто когда-то решил «завязать», но затем в силу каких-то причин снова «сорвался».

Повышение акциза на безалкогольное пиво, а по сути – отмена его производства, как раз и могла стать одной из таких причин.

Наверное поэтому Минфин и направил в правительство свои предложения поправок к Налоговому кодексу, среди которых и пресловутая отмена акциза на пиво без градуса.



Пивовары кайфуют!

Хотя сам Минфин причину смены своих же налоговых устремлений комментировать не стал, очевидно, что здравый смысл все же свое позитивное дело сделал.



Рады все: и пивовары, не потерявшие своих доходов, с которых казна и так имеет солидный процент, и сами экс-алкаши, и их жены, воспринявшие было акцизную активность Минфина с сатанинской мрачностью. Грустит, скорее всего, лишь Минфин. Но это не главное.



Главное, чтобы одни «по-черному» не запили бы от радости, а другие – от печали. Тогда и безалкогольное пиво не спасет.



