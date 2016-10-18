Стартовал конкурс «Васнецовская Снегурочка»-2017
18 октября 2016, 15:08 [ «АН-Вятка» ]
В нем может принять участие любая жительница Кировской области от 15 до 23 лет. Еще обязательное условие — будущая вятская родственница Деда Мороза должна верить в чудо и быть очень общительной.
Заявку на конкурс нужно подать до 11 ноября по электронному адресу: dk-rossiya@mail.ru. Выборы вятской Снегурочки-2017 пройдут в несколько этапов. Девушки примут участие в фотосессии и попробуют себя в качестве ведущих на кировском телевидении.
Второй этап — голосование за кандидаток на сайте «9.ру». Третий, завершающий этап пройдет 2 декабря в нововятском ДК «Россия», где жюри оценит выступления конкурсанток и проверит, насколько они хороши в экспромте.
Победительница получит ценный подарок и станет хозяйкой общегородских новогодних мероприятий. Она же будет сопровождать российского Деда Мороза во время его визита в Киров.
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