Стартовал конкурс «Васнецовская Снегурочка»-2017

В нем может принять участие любая жительница Кировской области от 15 до 23 лет. Еще обязательное условие — будущая вятская родственница Деда Мороза должна верить в чудо и быть очень общительной.

Заявку на конкурс нужно подать до 11 ноября по электронному адресу: dk-rossiya@mail.ru. Выборы вятской Снегурочки-2017 пройдут в несколько этапов. Девушки примут участие в фотосессии и попробуют себя в качестве ведущих на кировском телевидении.

Второй этап — голосование за кандидаток на сайте «9.ру». Третий, завершающий этап пройдет 2 декабря в нововятском ДК «Россия», где жюри оценит выступления конкурсанток и проверит, насколько они хороши в экспромте.

Победительница получит ценный подарок и станет хозяйкой общегородских новогодних мероприятий. Она же будет сопровождать российского Деда Мороза во время его визита в Киров.

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