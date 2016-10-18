«Лады» покатятся из России?

Примерно такой вывод сделали для себя участники конференции «Автоэволюция-2016» прошедшей недавно в Калуге. Речь на этом мероприятии шла о существенном повышении экспорта наших автомобилей в другие страны. Какие?



Как туманно пояснил гендиректор РЭЦ Петр Фрадков, «большой потенциал для экспорта автомобилей – в странах АСЕАН, Латинской Америки и проч.»



«Проч.» - это, наверное Антарктида, острова Папуа Новой Гвинеи и барханы Сахары, где бедуинам очевидно будет предложено сменить любимых верблюдов на ГАЗы, УАЗы и Лады. Как знать.



А ВАЗ и ныне там



Министры и чиновники говорят: городу Тольятти завод ВАЗ нужен как градообразующее предприятие. Возможно, когда завод открывали, так оно и было.



Тогда «Жигули» действительно были диковинной иномаркой, их в СССР расхватывали за двойную цену, деньги текли рекой и «АвтоВАЗ» практически содержал всю инфраструктуру и социалку Тольятти.



Сегодня времена иные, россияне не только узнали, что такое Тойота и Мерседес, но и полюбили их всей душой, разлюбив, соответственно, былой итальянский автомобиль, так и оставшийся в своем развитии во второй половине ХХ века.



Но этот социальный «развод» не насторожил чиновников страны, и сегодня на автозаводе неизвестно каким позитивным делом за регулярную зарплату заняты более 200 000 человек! Лишь на их зарплату и содержание самого завода Минфин регулярно отстегивает десятки и сотни миллиардов рублей на зависть Минздраву, Минобразованию и т.д.



А продуктивность? По статистике ГАИ, большинство ДТП со смертельным исходом случается в России именно с участием отечественных авто!



Это совершенно естественно, т.к. даже сегодня, в XXI веке на многих из них подушки безопасности даже не предусмотрены. Про коробки-«автоматы» тоже особо рассуждать не буду. Про тормозные колодки вообще промолчу.



Для того, чтобы выпускать эти условные «автомобили», на ВАЗе, например, достаточно оставить тысяч 19-20 специалистов разного профиля, так считают автоэксперты, и то с «запасом».



Я бы, например, в отличие от главы «ВАЗа» г-на Мора, который хочет увеличить экспорт своей продукции на 50%, увеличил бы его до всех 100%! Если за рубежом есть экстремалы-покупатели этой чудо-техники, пусть покупают себе на забаву и нам на безопасность. На вопрос «что делать остальным автовазовцам?», ответ тоже есть.



Как считают социальные эксперты, вполне возможно всем им от миллиардов , исчезающих сегодня в вазовской «черной дыре», выделить подотчетно по миллиону, двум, трем рублей для организации либо собственного бизнеса, либо кардинальной смены образа жизни. Возможно, с переездом или в другие регионы, или в сельскую местность: грамотное фермерство – чем не удачный бизнес и хороший прожиточный минимум, а то и максимум? Впрочем, это лишь вариант. А их много.

А пока, в уходящем году правительство «подогрело» экспорт наших Лад суммой в 3,3 млрд. рублей. На 2017 год, естественно, вазовцы планируют более крупное субсидирование. Может, и выпросят.



Тогда и 200 000 работников спокойно будут получать привычную зарплату, и ДТП на дорогах с Ладами без подушек безопасности, скорее всего, останутся в прежнем объеме.

Удачи на дорогах! В том числе — и зарубежных ….