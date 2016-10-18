Челябинским предпринимателям расскажут о том, как минимизировать расходы

Как легально снизить налоги и удержать предприятие в условиях кризиса? Десятки способов сэкономить на НДС, законно вывести активы, защитить фирму от экономического преследования, перенаправить потоки наличности и преуспеть в ведении бизнеса расскажет ведущий семинара «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров.









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Семинар состоится 11−12 ноября в отеле «Raddison Blu Hotel». Адрес: улица Труда, д. 179 8−800−555−7924