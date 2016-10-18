Свадьба экс-губернатора Никиты Белых состоится в ближайшие дни

Но ее дата держится в тайне. По информации «Московского комсомольца», следователь, наконец, разрешил бывшему губернатору сочетаться браком с его избранницей. Известно, что торжество пройдет в Лефортово.

Регистрация брака займет 15-20 минут, затем молодые смогут около часа побыть наедине.

Дальше экс-губернатор вновь вернется в свою камеру.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зои Световой, Никиту Белых не особо любят в Лефортово. Он рьяно отстаивает права заключенных и пишет много жалоб. Так, Зоя рассказала «МК», что Никита Белых жаловался администрации СИЗО на то, что под его окнами идет ремонт и он не может из-за этого как следует выспаться. Также он борется за то, чтобы письма, которые ему пишут, доставлялись в срок. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы подчеркнула, что послания морально поддерживают бывшего главу Кировской области.

Читайте также:

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых покинул свою камеру

Никите Белых разрешили жениться в СИЗО