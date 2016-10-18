Безалкогольное пиво решили не облагать акцизом

Минфин направил в правительство поправки в Налоговый кодекс, согласно которым безалкогольное пиво не будет облагаться акцизом.

Как сообщает сегодня издание "Коммерсантъ", которое ознакомилось с документом, нулевая ставка акциза на безалкогольное пиво сохраняется. В Минфине также предложили увеличить сбор на вина, сидр, медовуху и пуаре.

Напомним, ранее ведомство предлагало обложить безалкогольное пиво акцизом в размере до 21 рублей за литр, поскольку данный напиток чаще других употребляют люди с высоким и средним достатком. В министерстве посчитали, что рост цены на 11 рублей за поллитровую бутылку, вероятнее всего, не станет причиной сокращения потребления.