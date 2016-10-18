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Самый быстрый способ получить информацию от ФСС

18 октября 2016, 11:39 [ «АН-Волгоград» ]

 

 С 19 по 21 октября 2016 года во Дворце Спорта профсоюзов специалисты Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ окажут консультативную помощь будущим и настоящим родителям в поиске ответов на самые актуальные вопросы, касающиеся начисления и выплаты пособий по материнству и детству.

В рамках специализированной региональной выставки «Здоровье мамы и малыша» будет представлен стенд регионального отделения Фонда социального страхования «Охрана материнства и детства». Любой желающий сможет узнать, кто может взять больничный по уходу за ребенком, как правильно должен быть оформлен больничный листок, что делать и куда обращаться, если работодатель отказывается выплачивать «декретные» и др. А также будущих мам проинформируют о том, на какие пособия по социальному страхованию они могут рассчитывать и что нужно для их получения.

Если вы родители или только планируете ребенка, то стенд Фонда социального страхования «Охрана материнства и детства» поможет Вам сориентироваться в правовой базе и получить ответы на вопросы, касающиеся обеспечения и расчета пособий.

Всем посетителям стенда Фонда будут выданы буклеты с информацией о пособиях по социальному страхованию, на которые могут рассчитывать жители Волгограда и области.

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