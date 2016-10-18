Налоговая расскажет о сроках уплаты налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области напоминает, что срок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество – не позднее 1 декабря 2016 года.

28 и 29 октября 2016 года во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц! 28 октября инспекции региона будут работать с 8.00 до 20.00, 29 октября – с 10.00 до 15.00.

В рамках данных мероприятий все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.